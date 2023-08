False assicurazioni, 18 truffati: denunciati a Pavia sei calabresi, la mente era di Cirò

Ad organizzare il tutto un giovane calabrese, un 27enne pluripregiudicato di Cirò Marina, nel crotonese, C.F. le sue iniziali: secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a pianificare una truffa che ha visto caderne vittima almeno 18 persone.

Le indagini sono partite oltre due mesi fa, intorno alla metà di giugno, dopo la denuncia di un 50enne residente a Rosasco, nel pavese, sporta ai carabinieri della stazione di Candia Lomellina.

I militari hanno indagato arrivando a scoprire che il pregiudicato avrebbe aperto una pagina web di assicurazione online, evidentemente falsa, con la quale avrebbe attirato clienti interessati a trovare polizze Rca scontate.

A fronte della polizza, falsa anch’essa, si sarebbe così fatto pagare il premio su un conto banco posta intestato a lui stesso, aperto e chiuso in soli pochi giorni.

I militari del capoluogo lombardo per questo hanno denunciato a piede libero sei persone di età tra i 27 e 53 anni, anch’esse residenti in Calabria e tutte con precedenti specifici, ritenute far parte del presunto gruppo criminale che si stima abbia truffato 21mila euro in pochissimi giorni, soldi che sarebbero finiti appunto sui conti dei presunti complici del 27enne e ovviamente svaniti nel nulla.