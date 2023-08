Incontro a Co-Ro: “La riforma della geografia giudiziaria e la riapertura dei tribunali”

“La riforma della geografia giudiziaria. Riapertura dei tribunali, dibattito”. Sarà questo il tema di un incontro pubblico organizzato dal senatore di Fratelli d’Italia, componente della commissione giustizia, Ernesto Rapani, previsto per giovedì 31 agosto alle ore 18,00 nel piazzale Santo Stefano, nel centro storico di Rossano.

All’evento che sarà introdotto dal parlamentare, interverranno i consiglieri regionali Luciana De Francesco di Fratelli d’Italia, Pasqualina Straface di Forza Italia, Giuseppe Graziano di Azione e Pietro Molinaro della Lega. L’incontro sarà moderato dal coordinatore dell’area urbana di Fratelli d’Italia, Gioacchino Campolo.

"Ho voluto organizzare questa manifestazione pubblica – ha spiegato il senatore Rapani – per informare la città di Corigliano Rossano, la cittadinanza e le istituzioni comunali e sovracomunali, sull'iter sulla riforma della geografia giudiziaria della quale sono relatore in commissione. Nello specifico spiegherò quanto fatto finora, dal recepimento delle proposte di legge dei consigli regionali, alla costituzione di un comitato ristretto, nato con l'obiettivo di predisporre un testo unico che rappresentasse la sintesi delle proposte regionali, alla predisposizione del testo unico ed alla trasmissione dello stesso alla commissione. Ed anche su ciò che è in programma di fare, dalle audizioni ai sopralluoghi sugli immobili indicati come disponibili dalle amministrazioni comunali. Da questo momento in poi la collaborazione con l'amministrazione comunale e con l'amministrazione regionale è fondamentale".