Incidente. Due auto si scontrano sulla A2: cinque feriti, grave bimba di 7 anni

C’è anche una bambina di sette anni tra le cinque persone che sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla A2 del Mediterraneo.

Il sinistro ha coinvolto due auto - tra cui una Fiat Punto che è finita ribaltata - che per cause in corso di accertamento si sono scontrate mentre viaggiavano in direzione sud sull’autostrada, in una galleria prima dello svincolo per Scilla, nel reggino.

Immediati i soccorsi: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale oltre ai sanitari del 118 che hanno fatto giungere un elisoccorso con cui la bimba è stata trasferita nel Grande Ospedale Metropolitano del capoluogo dello Stretto.

Anche una un’ambulanza del 118 di Vibo Valentia, che era diretta a Reggio per il trasferimento di un degente, si è prontamente fermata per prestare soccorso.