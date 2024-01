Incidente sull’A2, mezzo pesante di traverso: chiusa carreggiata tra Scilla e Bagnara

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante, ha costretto l’Anas a chiudere temporaneamente la carreggiata nord, al km 415,000, dell’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabria, nella città metropolitana di Reggio Calabria.

Uscita obbligatoria per i soli veicoli leggeri allo svincolo di Scilla con rientro in A2 allo svincolo di Bagnara. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Il camion, un autoarticolato, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo urtando contro un guardrail e la rete di protezione della carreggiata e finendo per adagiarsi su un fianco, nella corsia opposta.