Pizzicato a coltivare una piantagione di marijuana, condannato ad un anno

Un 37enne di Davoli, nel catanzarese, è finito in manette dopo esser stati sorpreso a coltivare, in una zona impervia di Isca sullo Ionio, una piantagione di marijuana composta da 26 piante di cannabis dall’altezza compresa tra un metro e mezzo e due metri e mezzo. La coltivazione era suddivisa in tre distinte piazzole dotate di un apposito sistema di irrigazione e di concimazione.

L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari ed il Tribunale di Catanzaro, dopo aver convalidato l’arresto lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione e a 4 mila euro di multa.

L’operazione è stata condotta dalla Compagnia Carabinieri di Soverato, con la collaborazione dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia e dello Squadrone Cacciatori “Calabria”, a conclusione di una complessa attività investigativa condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Soverato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.