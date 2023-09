Tutto pronto a Le Castella per la “gara di nuoto più bella d’Italia” organizzata da Aqa

Manca davvero poco ormai. A Le Castella, Isola Capo Rizzuto, tutto è pronto per ospitare la "gara di nuoto più bella d'Italia".

Anche la società Aqa, del presidente Francesco Manna, è pronta a ripartire con il progetto “Da Zero a 1400”, gare all’aperto dove si passa dal mare ai 1400 metri di altezza in acque libere. E dopo i successi dei primi due appuntamenti, Praia a Mare con l’isola Dino e Lorica nel meraviglioso lago, la terza località è appunto Le Castella.

“La gara di nuoto più bella d’Italia”, dicono dalla società Aqa Asd che organizza ogni minimo dettaglio. Appuntamento fissato per i prossimi 2-3 settembre per la gara da 1 miglio e poi il secondo trofeo “Angelo Fabiano” con la gara di mezzofondo sprint in acque libere.

Partner ufficiali dell’evento sono la Regione Calabria, la Provincia di Crotone, il Parco marino, il Comune, il Coni, la Fin e “Calabria Straordinaria”. Insieme alla società Aqa si darà spazio a centinaia di partecipanti pronti ad immergersi nelle meravigliose acque calabresi.

Non solo sport, ad ogni modo. “Siamo orgogliosi di annunciare che tutte le medaglie utilizzate nelle nostre competizioni “da 0 a 1400” sono realizzate con un materiale plastico biodegradabile e sostenibile. Come? Grazie alla collaborazione con una nuova start-up ecologica chiamata 2smartest”, annuncia il patron Francesco Manna.

“Le nostre medaglie sono stampate in 3D utilizzando un materiale innovativo chiamato acido polilattico (Pla), ottenuto da fonti naturali come il mais. Questo ci permette di tenere all’ambiente tanto quanto teniamo alle competizioni che organizziamo. Ogni medaglia rappresenta un simbolo tangibile del nostro amore per lo sport e per la sostenibilità”.



Tanta partecipazione a Praia ed a Lorica: stesse attenzioni e medesimo coinvolgimento, certamente, ci sarà anche a Le Castella.



“Vi aspettiamo numerosissimi, il progetto da zero a 1400 è unico nel Sud e siamo orgogliosi di poterlo svolgere nella meravigliosa Calabria”, l'invito di Manna e degli organizzatori.