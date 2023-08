Mirto Crosia, girano un video mentre aggrediscono coetaneo disabile: indagini in corso

I Carabinieri della stazione di Mirto Crosia hanno avviato una indagine per risalire agli autori di un video divenuto virale negli ultimi giorni. Video durante il quale un gruppo di adolescenti colpirebbe con calci e pugni un coetaneo, e che nel giro di qualche giorno ha fatto il giro di chat e social.

Un episodio di violenza accaduto verosimilmente nel corso di questa estate, proprio sul lungomare cittadino. Il breve video - della durata di circa 10 secondi - mostra un giovane colpito dapprima con pugni ai fianchi, poi scaraventato a terra e raggiunto da numerosi calci. L'aggredito sarebbe, inoltre, portatore di una disabilità intellettiva.

Nessuno al momento ha sporto denuncia per l'accaduto, ma i militari, entrati in possesso del filmato, hanno comunque iniziato a lavorare per fare piena luce su quella che sembra una brutale ed immotivata aggressione.