Crotone, pronta masterclass su “sovranità e alimentazione nutraceutica e tradizionale”

Si è svolta martedì 29 agosto, nella Sala Pitagora della Camera di Commercio di Crotone la presentazione della VI Edizione dell’International Masterclass for Traditional Salami, intitolato: “Sovranità e alimentazione nutraceutica e tradizionale”. Questo avrà inizio il prossimo 1° settembre, terminando giovedì 7 settembre. All’incontro con la stampa erano presenti: Alessandro Cuomo inventore di Stagionello® e del Cuomo Method®, Amy Riolo chef, autrice e ambasciatrice della gastronomia mediterranea in USA nonché fondatrice, vicepresidente e direttore di A.N.I.T.A. (Accademia Nazionale Italiana Tradizioni Italiane) e Giovanni Ferrarelli direttore di Confcommercio Calabria Centrale.

Dopo il fermo dovuto alla pandemia da Covid-19, riprende questo progetto di formazione internazionale, che sin dal 2016 accoglie imprenditori, macellai e chef provenienti da ogni parte del mondo. Questi eventi nascono da un’idea di Alessandro Cuomo che ha sentito l’esigenza di comunicare e raccontare, quello che è il territorio e quelle che sono le tradizioni del mondo rurale ed alimentare, alle future generazioni. Fissando quei concetti nutraceutici legati alle tecniche millenarie della conservazione e della stagionatura di alimenti tipici italiani. La Master Class organizzata dalla Stagionello® Academy, è un corso di formazione internazionale in lingua inglese che ha l’obbiettivo di fornire tutte le nozioni teoriche e pratiche per avviare la professione di manager di filiera alimentare tradizionale.

L’importante valorizzazione territoriale e l’ancestrale cultura calabrese, alla base del progetto, sono state apprezzate e sostenute da diversi enti istituzionali, universitari e di categoria che hanno patrocinato l’evento e contribuito alla pianificazione di un intenso ma avvincente corso di formazione. Questi sono: il Comune di Crotone, la Provincia di Crotone, Confindustria Crotone, Confcommercio Calabria Centrale, Università di Bologna, I.P.S.E.O.A. Tor Carbone, Federcarni e Slowfood Crotone.

Quest’anno i discenti, arriveranno a Crotone dagli Stati Uniti, dal Sud Africa, dalla Rep. Ceca, dalla Danimarca e dell’Irlanda, per una settimana di workshop, itinerari, prove pratiche ed aule didattiche, affiancati da esponenti specializzati, tra suggestive location del territorio crotonese. Gli ospiti, immergendosi in quella che è la tradizione italiana e calabrese della lavorazione e conservazione degli alimenti, potranno conoscere e sviluppare, metodologie tipiche del territorio che li ospita. Confrontandosi con il concetto del Metodo Cuomo: “Mangiare sano e curarsi con gli alimenti”, condiviso ed esportato in tutti e cinque i continenti.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il programma della sette giorni. Una formazione itinerante che si muoverà dalla Stagionello Academy a Crotone, dove i discenti acquisiranno le nozioni teoriche legate alla produzione dei salumi. Successivamente si approfondiranno tutti quegli ingredienti profumi e sapori che nel tempo hanno contribuito ad alimentare la fama dei prodotti calabresi nel mondo.

Saranno ospiti di Cantine Librandi, visiteranno il sito storico ed unico in Europa, dei Diapiri salini di Casabona ed approfondiranno aromi ed erbe autoctone della natura incontaminata di Sersale. Il corso culminerà a Cotronei, all’interno della Stagionello® Academy, dove potranno apprezzare tecniche e conoscenze della tradizionale ed artigianale lavorazione calabrese del suino, che non potrà non essere un Apulo calabrese. Tutto questo, guidati dall’inventore Alessandro Cuomo, cultore dell’antico ma sempre attuale sapere tradizionale che oggi, grazie ai suoi innovativi impianti Stagionello®, sta realizzando una vera “Rivoluzione Inversa” del settore gastronomico in chiave etico e sostenibile. La Master Class si concluderà con una conferenza stampa, sempre all’interno della Camera di Commercio di Crotone.

Al termine della conferenza stampa di martedì, poi, è stato presentato, in anteprima, il libro di Alessandro Cuomo: “Il teorema nutraceutico del Cuomo Method®”, che raccoglie e riassume la tradizione, il pensiero e la ricerca innovativa del creatore di questo metodo.