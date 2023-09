Maltempo, in arrivo forti venti e mareggiate: diramato avviso

L'estate non è ancora finita, ma Settembre inizia a prepararci all'autunno con un assaggio di forti venti freddi. La Protezione Civile ha infatti diramato un avviso (e dunque non un allerta meteo) per le raffiche di vento che sferzeranno un po' tutta Italia a partire da questa notte, comprendendo anche la Calabria.

Tutta colpa di un robusto campo di alta pressione che dai Balcani si sta gradualmente spostando verso di noi, raggiungendo parte dell'Adriatico e dello Jonio. Avvicinamento che comporterà un aumento dei venti verso le coste italiane, con conseguenti mareggiate.

L'avviso riguarda per lo più le regioni meridionali del bel paese - Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia - e potrebbe coinvolgere anche parte del centro Italia.