Lattarico, scoperte due piantagioni: la marijuana la coltivava tra pomodori e ulivi

La passione per l'orto si è trasformata in un problema per un cinquantunenne di Lattarico, tratto in arresto alle prime luci dell'alba di quest'oggi dai Carabinieri della compagnia di Rende con l'accusa di coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Circostanza resa possibile a seguito della scoperta di due piantagioni nei pressi del torrente Annea: la prima composta da 23 piante, la seconda da 77, per un totale di 102 arbusti alti tra 1,5 e 2,8 metri di altezza.

Nel primo caso le piante erano nascoste tra i pomodori, mentre nel secondo si trovavano tra querce ed ulivi. A permettere la scoperta di entrambi i terreni, i tubi di irrigazione abilmente interrati.

Una successiva perquisizione nell'abitazione del soggetto ha permesso di rinvenire ben mezzo chilo di marijuana già essiccata e pronta alla vendita, assieme a materiale per il confezionamento, bilancini di precisione, sacchi di plastica, una macchina per sottovuoto e vari altri materiali. Il tutto è stato prontamente sequestrato.

L'eventuale vendita della sostanza stupefacente prodotta dalle piante - stimata in diversi chili - avrebbe generato un profitto illecito di diverse centinaia di migliaia di euro. L'uomo è stato poi posto ai domiciliari.