Senza patente su una moto di grossa cilindrata si scontra con la polizia, muore un minore

E' deceduto Antonio Ruperti, il 17enne ricoverato nell’ospedale di Cosenza, in prognosi riservata, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa mattina nel capoluogo bruzio, all’incrocio tra via via Falvo e via Martorelli.

Secondo quanto riferito dagli investigatori il giovane era alla guida, senza patente, di una motocicletta di grossa cilindrata, priva di assicurazione e della prevista revisione, quando è andato ad impattare contro una pattuglia della Polizia di Stato, che in servizio stava passando dalla zona, per poi rimbalzare e finire contro il muro di un palazzo.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza che ha prestato i primi soccorsi al ragazzo per poi trasportarlo nell’Ospedale dell’Annunziata dov’è stato ricoverato e dove è poi morto a seguito delle gravi lesioni riportate.



Si è provveduto anche a far intervenire gli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La motocicletta, dagli accertamenti effettuati, risulta essere di proprietà di un soggetto gravato da precedenti penali. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria competente territorialmente e la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro.

(aggiornata alle 21:30)