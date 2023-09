Incidente. Perde il controllo e si ribalta: 77enne finisce in ospedale

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta stamani in località Diamale di Soveria Simeri, nel catanzarese, per un incidente stradale.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una Ford Ecosport che - per cause in corso di accertamento - ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata.

A bordo dell’auto viaggiava il solo conducente, un 77enne, affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e poi trasferito in ospedale.

I pompieri hanno messo in sicurezza il sito e la vettura in attesa del soccorso stradale. Sul posto erano presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.