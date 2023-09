Cosenza. In un fondo agricolo ritrovati circa 7 chili di droga e 20mila euro in contanti

Quasi un chilo di marijuana (esattamente novecento grammi) oltre ad altri due etti e mezzo di cocaina, cinque chili e settecento grammi di hashish ed un pacchetto con dentro del denaro in contante, di diverso taglio, per un totale di poco più di 20mila euro. Il tutto era diversamente confezionato e custodito in una banale busta per la spesa.

È quanto hanno ritrovato gli agenti della squadra mobile di Cosenza durante un servizio eseguito insieme ai colleghi delle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia ed al cane antidroga Digos.

La scoperta dopo essere entrati in complesso residenziale composto da alcune villette unifamiliari, a Marano Principato, in via San Pietro: la droga era in un fondo agricolo di libero accesso, prospiciente alla stessa via. Si indaga ora per cercare di risalire a chi possa aver lasciato lì lo stupefacente ed il denaro.