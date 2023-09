La Governance Oncologica in Calabria: dallo screening alle cure. Clinici e farmacisti a confronto

Si terrà venerdì 22 settembre, dalle 8.30 alle 17, nei locali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, l’appuntamento annuale con gli esperti in oncologia della Regione Calabria.

Il check point dal titolo “La Governance Oncologica in Calabria – Dallo screening alle cure: eccellenza ed equità d’accesso nel territorio regionale” si rivolge a medici chirurghi con specializzazione in oncologia, medicina interna, endocrinologia, pneumologia, gastroenterologia, radioterapia, ematologia ma anche farmacisti del SSN e territoriali e prevede l’accreditamento ECM.

Questa prima edizione dell’evento, organizzato da Sineos Healthcare Solutions con il contributo non condizionante di Daiichi Sankyo e AstraZeneca, ha ottenuto il patrocinio dell’Università di Catanzaro, di AIOM, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica Calabria, della Fondazione IncontraDonna e del CIPOMO, il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri.

Per la prima volta farmacisti e clinici siederanno alla stessa tavola rotonda per disquisire sulle eccellenze in campo oncologico della Calabria, con l’orecchio rivolto ai pazienti e l’obiettivo di arginare l’emigrazione sanitaria.

I responsabili scientifici dell’evento sono Emanuela Adele De Francesco, Direttore UOC Farmacia P.O. Mater Domini-AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro, il prof. Pierosandro Tagliaferri, Ordinario di Oncologia Medica Università Magna Graecia di Catanzaro, e il prof. Pierfrancesco Tassone, Ordinario di Oncologia Medica dell’Università Magna Graecia.

La formazione prevede tre sessioni con saluti e introduzione lavori a cura di Giovambattista De Sarro, Rettore dell’Università Magna Graecia; Jole Fantozzi, Direttore Generale Dipartimento Salute Regione Calabria; Vincenzo Carlo La Regina, Commissario straordinario AOU “Renato Dulbecco” Catanzaro.