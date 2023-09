Cosenza, nell’appartamento popolare oltre 3 chili di hashish: un arresto

Un uomo è stato tratto in arresto, nei giorni scorsi, a seguito di una serie di controlli mirati svolti dalla Polizia in un quartiere popolare di Rende. Controlli ai quali ha partecipato il nucleo cinofilo della Questura di Vibo Valentia, che ha permesso così di individuare una notevole quantità di hashish nascosta all'interno di un appartamento.

Nel corso delle attività di controllo, il cane antidroga "Digos" ha percorso i vari corridoi di un condominio di edilizia popolare, alla ricerca di odori sospetti. Nel corso dell'attività, ha insistentemente puntato un appartamento, facendo ipotizzare la possibile presenza di sostanze stupefacenti al suo interno.

Inutile dire che Digos non si era sbagliato: a seguito di un rapido controllo dell'appartamento - usato dal proprietario come una sorta di deposito - sono stati rinvenuti ben 35 panetti di hashish, per un peso complessivo di 3 chili e 150 grammi. Il tutto era occulato nel bagno dell'appartamento.

Sequestrata la sostanza stupefacente, al termine delle formalità di rito l'uomo è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti e trasferito per direttissima nel carcere cittadino.