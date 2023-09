Lamezia. Tre feriti in centro: si scontrano moto e bici elettrica, grave un bimbo

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Tre persone - un bimbo di 5 anni, il padre di 41 ed iul fratello di 17 anni - sono rimaste ferite a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 settembre, lungo Via Malaterra a Lamezia Terme. Per motivi ancora in fase di accertamento, una moto ed una bici elettrica si sono scontrate mentre transitavano.

A bordo della prima vi sarebbe stao il 17enne, mentre sulla bici c'erano il 41enne ed il bambino: quest'ultimo è rimasto ferito in maniera più grave, motivo per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza in ospedale.

Sul posto, oltre al personale medico del 118 ed ai Vigili del Fuoco, anche le forze dell'ordine per tentare di ricostruire l'accaduto.