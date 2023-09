Coltivazione di droga, scovate e distrutte circa mille piante di marijuana

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Gioia Tauro, Delianuova e Serrata: è qui che i carabinieri della Piana hanno concentrato la loro attenzione nella ricerca eventuali coltivazioni di droga.

Uno sforzo coordinato e sinergico, a cui hanno partecipato anche gli specialisti dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, che ha dato i suoi frutti, ovvero ha consentito il sequestro di circa un migliaio di piante di marijuana, scovate in tre diverse operazione.

La prima a Delianuova dove in un terreno di libero accesso è stata individuata una coltivazione composta da più o meno 150 piante altre intorno ai due metri, verosimilmente di cannabis indica. Dopo aver prelevato alcuni esemplari per il campionamento, sono state tutte distrutte così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Palmi.

Stessa operazione quella svolta dai Carabinieri di Serrata e di Galatro che hanno scoperto una piantagione di canapa in una zona di aperta campagna, in località Prateria. A seguito di numerosi servizi di osservazione, la piantagione, composta da circa 350 piante, è stata anch’essa campionata e distrutta.

Infine, a Gioia Tauro è stata sequestrata una piantagione composta da quasi mezzo migliaio di piante di cannabis. Sono ancora in atto gli accertamenti per verificare il contenuto di THC.