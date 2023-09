Crotone, domani la presentazione della VIII Settimana Nazionale della Dislessia

Domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 11, presso la Casa della Cultura del comune di Crotone, in Via Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione delle iniziative promosse in occasione della VIII Settimana Nazionale della Dislessia a cura dell’Aid, Associazione Italiana Dislessia, patrocinata dal Comune di Crotone.

Interverranno: Vincenzo Voce, sindaco di Crotone; Maria Grazia Vittimberga, sindaco di Isola Capo Rizzuto; Antonio Ceraso, sindaco di Cutro; Laura Laurendi, dirigente I.C. Donegani; Vincenzo Corigliano, dirigente I.C. Di Bona, Cutro; Fabrizio Marescalco, presidente Aid, sezione Crotone.