Nel ristorante droga pronta per lo spaccio, locale chiuso per 15 giorni

Durante una serie di controlli negli esercizi pubblici più frequentati di Ricadi, sulla Costa degli Dei, eseguiti soprattutto per prevenire eventuali episodi di violenza o risse, gli uomini della squadra mobile di Vibo Valentia e del Posto Fisso di Tropea, insieme ai colleghi della Polizia Amministrativa, hanno perquisito un ristorante della località costiera, ritrovando all’interno di una dependance un consistente quantitativo di droga che, per le modalità con cui era stato conservato e confezionato, si sospetta fosse destinato allo spaccio.

Da qui ne è scattata la denuncia per un uomo, mentre il Questore, per la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, ha emesso, lo scorso 21 settembre un provvedimento di chiusura del ristorante per 15 giorni.