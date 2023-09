Castrovillari, corso Gratuito di Tennistavolo per tutti

Tutto pronto per l’inizio del primo corso per adulti e persone fragili di tennistavolo, con la data della partenza ufficiale fissata a mercoledi 4 ottobre.

Il corso di 50 ore finanziato dalla Fitet attraverso “Sport e Salute” è completamente gratuito per i partecipanti che sotto la guida del tecnico Giuseppe De Gaio potranno apprendere le basi tecniche di questa disciplina avvincente ed entusiasmante.

L’obiettivo generale che il bando di Sport e Salute intende perseguire è la diffusione, la promozione e l’incremento della pratica sportiva di btennisase, nonché l’aumento del numero di persone che conducono stili di vita attivi, con l’obiettivo ultimo di contrastare, prevenire e ridurre sedentarietà, obesità - fattori di rischio per la salute - isolamento e disagio sociale.

Il Corso si terrà presso la Scuola del tennistavolo Castrovillari dal 4 ottobre al 1 Dicembre 2023.