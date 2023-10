Castrovillari. Donazione del sangue, i Carabinieri rispondono “presente!”

Raccogliendo l’invito del Centro Trasfusionale dell’ospedale di Castrovillari, nel cosentino, i carabinieri di tutte le stazioni comprese nella competenza della compagnia cittadina, hanno donato il sangue.

Si è trattato di una iniziativa straordinaria, proposta dalla dottoressa Giulia Miccilli, responsabile del Servizio Trasfusionale del “Ferrari”, e che ha visto un’ampia partecipazione di militari presenti nelle giornate dedicate appositamente.

“Un gesto semplice, non oneroso, che testimonia la vicinanza ai bisogni delle comunità, reso possibile grazie all’altrettanta semplice e rapida organizzazione di medici ed infermieri che quotidianamente sono disponibili a ricevere i cittadini presso il centro trasfusionale in modo da garantire la costante e pronta disponibilità dei prodotto e delle prestazioni trasfusionali necessari per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza”, commentano dalla Compagnia Carabinieri di Castrovillari.

I militari, nel ringraziare il personale medico e sanitario, si sono impegnati a donare nuovamente il sangue al termine dell’intervallo di tempo previsto, e cioè di tre mesi per uomini e donne, di sei mesi, invece, per le donne in età fertile.