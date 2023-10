A Michele Affidato e don Bernardino Comerci la cittadinanza onoraria di Dasà

Si è tenuta il 3 ottobre scorso, all’interno nella Biblioteca comunale di Dasà, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Parroco del comune vibonese Don Bernardino Comerci e al maestro orafo Michele Affidato.

Dopo il saluto iniziale del Presidente del Consiglio comunale Elio Mangiardi, ha preso la parola il Sindaco, Raffaele Scaturchio, che nel suo intervento ha rimarcato come per il piccolo centro vibonese “quello che si sta compiendo è un evento che rimarrà nella storia”, affermando, tra l’altro, di essere “orgoglioso di avere due nuovi concittadini così illustri”.

Alla cerimonia erano presenti diversi sindaci calabresi che, dopo il Scaturchio, hanno preso la parola per un loro intervento. A Don Bernardino, da quasi dieci anni alla guida della comunità, è stata riconosciuta una presenza a 360 gradi all’interno del Comune.

Oltre alle celebrazioni, ha infatti presenziato a varie manifestazioni, confronti e progetti. Ha istituito la Festa patronale e rivitalizzato, con il sostegno dell'Amministrazione comunale, la 'Ncrinata, il secolare rito religioso e principale ricorrenza ecclesiastica di Dasà.

Un evento che rappresenta il trait d'union con l’altro insignito che ha ricevuto l'onorificenza: l’artista di fama internazionale Michele Affidato.

Quello tra Affidato e i dasaesi, è un rapporto che nasce nel 2019 in occasione del “Premio 'Ncrinata”, quando il riconoscimento venne proprio consegnato al maestro orafo.

Le motivazioni furono legate al talento creativo dello stesso Affidato, capace di “dare forma ad opere di rara bellezza, che celebrano l’essenza della tradizione classica e dell’arte sacra, ridando luce all’identità della Calabria nel mondo”.

Una motivazione, quella, che ha sempre contraddistinto l’intero lavoro di Affidato. Il rapporto, poi, si è consolidato ulteriormente con la Raggiera in oro per il simulacro del Cristo Risorto realizzata dal maestro orafo e posta sulla statua dal Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro il 19 giugno 2022.

A consegnare il riconoscimento ad Affidato è stato lo stesso Sindaco di Dasà dando la seguente motivazione: “Dal conferimento del premio ‘Ncrinata 2019 noi dasesi l’abbiamo accolto nella nostra grande famiglia affidandogli anche l’importante lavoro per la realizzazione della raggiera del Cristo Risorto, lavoro che con impegno ha portato a compimento con grande maestria. Questo conferimento vuole essere un ringraziamento per una persona di così grande rilievo a livello internazionale che si è interessato ad ha contribuito alla valorizzazione del nostro piccolo paese”.

Al Maestro orafo, negli anni gli era stata conferita per il suo operato anche la Cittadinanza Onoraria di Cutro, nel 2012, di Caccuri nel 2020 e di Tropea nel 2021.

Anche l’Amministrazione Comunale di Dasà ha, dunque, voluto premiare il lavoro svolto a chi continua ancora oggi a lavorare per valorizzare e promuovere non solo un Comune, come in questo caso, ma l’intero territorio calabrese, divenendo vero e proprio Ambasciatore in Italia e nel mondo di un’intera regione.

Al conferimento, molto partecipato dalle istituzioni e da tanti cittadini non sono voluti mancare, per dimostrare la stima e la vicinanza ad Affidato, il Sindaco di Crotone Vincenzo Voce, il Sindaco di Cutro Antonio Ceraso, il Sindaco di Caccuri Marianna Caligiuri, il Rettore del Santuario mariano di Capocolonna, Don Bernardino Mongelluzzi. Presente anche il Sindaco di Limbadi Pantaleone Mercuri, comune di nascita di Don Bernardino Comerci.