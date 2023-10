Pedone investito a Reggio Calabria, è in prognosi riservata

Un 67enne reggino è finito in ospedale, in prognosi riservata, dopo che nel tardo pomeriggio di ieri è stato investito da un’auto a Pellaro, in via Nazionale del capoluogo dello Stretto.

Il pedone è stato immediatamente soccorso e portato nel Grande Ospedale Metropolitano. Sull’incidente, le cui cause sono attualmente in corso di accertamento, sono stati eseguiti i rilievi da parte della Polizia Locale che dovrà ricostruirne l’esatta dinamica. Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno che ha assunto la direzione delle indagini.