Filadelfia. Segugio cade in una gola di 20 metri, lo salvano i Vigilfuoco

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, sabato 14 settembre, a Filadelfia per la ricerca e il recupero di un segugio che, impegnato insieme al suo proprietario in una battuta di caccia, in località Fiumara Fonda, è scivolato all’improvviso in una gola profonda circa 20 metri.

Dopo aver provato a recuperare il cane con mezzi propri, il proprietario ha allertato la Sala operativa dei pompieri che, arrivati sul posto, dopo due ore di ricerca hanno individuato l’animale e, con l'ausilio di tecniche di derivazione SAF, lo hanno recuperato e riconsegnato al suo padrone.