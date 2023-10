Corigliano-Rossano, prosegue la protesta degli addetti al verde pubblico

Continua, ad oltranza, la protesta degli operai del verde pubblico nella città di Corigliano-Rossano. Due di loro, addirittura, sono saliti sul tetto della scuola media “Roncalli” allo Scalo di Rossano.

Sul luogo della protesta sono presenti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, i sanitari del 118, gli agenti di Polizia, i Carabinieri ed i Vigili Urbani.

Quest'ultimi, poi, sono impegnati a garantire la viabilità lungo il Viale Luca De Rosis dove è in corso la manifstazione. Presenti, inoltre, i familiari dei lavoratori preoccupati per lo stato di salute dei due operai saliti sul tetto, ma anche i sindacalisti del territorio impegnati, in queste ore e tramite una serie di incontri sia con le istituzioni locali che con la ditta appaltante del verde pubblico, a trovare una soluzione alla vicenda.

Gli operai chiedono, a gran voce, il diritto al lavoro per continuare a sopravvivere e sostenere, allo stesso tempo, le proprie famiglie. L'augurio che, da qui alle prossime ore, si possa trovare una rapida soluzione al caso in modo tale da garantire il lavoro agli operai del verde pubblico che, esasperati, sono saliti sul tetto di una scuola, dove le lezioni sono state sospese per motivi di sicurezza, con il chiaro intento di far valere i propri diritti.