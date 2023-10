Reggio, mobilità più smart, più sicura e più sostenibile

I sistemi di mobilità urbana sostenibile della Città di Reggio Calabria si aggiornano grazie agli investimenti programmati dall'Amministrazione comunale nell'ambito del Pon Metro React Eu 2014-2020.

Con l'intervento denominato "Forniture per la mobilità sostenibile", ultimato pochi giorni fa, il sistema di mobilità urbana si dota di nuove importanti implementazioni. Sono state infatti installate ben 30 nuove pensiline smart, per il servizio di trasporto pubblico, in un programma complessivo che prevede anche la traslazione di altre 15 pensiline, tutte con relative paline ed alimentazione a pannello fotovoltaico. A ciò si aggiungono i 70 nuovi dispositivi Adas, Advanced Driver Assistance Systems, che miglioreranno la sicurezza di operatori ed utenti sui bus di Atam.



Tutti i dettagli delle nuove dotazioni saranno presentati domani giovedi 19 ottobre, alle ore 10.00, nel corso di una conferenza stampa che si terrà di fronte la nuova Pensilina liberty in Corso Matteotti (via marina alta) all'incrocio con via Quasimodo, in corrispondenza con Palazzo San Giorgio, sede del Municipio cittadino. In piazza Italia, immediatamente a seguire, sarà invece posizionato un bus Atam con la nuova dotazione Adas e durante l'incontro con la stampa sarà mostrato il funzionamento di tutti i nuovi sistemi di sicurezza.



Saranno presenti il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il sindaco facente funzioni della CIttà Metropolitana Carmelo Versace, l'Assessore ai Trasporti e Smart City Domenico Battaglia, l'Assessora al React Eu Giuggi Palmenta, il Consigliere con delega al Pon Metro Giuseppe Giordano, l'Amministratore di Atam Giuseppe Basile, i Dirigenti ed i tecnici dell'Amministrazione e dell'impresa che hanno realizzato gli interventi.