Esce per un’immersione e non fa rientro: soccorso dalla Guardia Costiera

Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri a Palmi, dove è stato lanciata una richiesta di aiuto in merito ad un presunto sub scomparso. L'evento è stato seguito dalla Guardia Costiera di Gioia Tauro, che dopo la chiamata si è subito mobilitata sul posto facendovi giungere la motovedetta Sar Cp 827.

Secondo quanto appreso, l'uomo - un sessantenne di nazionalità argentina - avrebbe iniziato l'immersione attorno alle 10 del mattino in un tratto di mare non visibile e non accessibile facilmente, nei pressi della località Ulivarella. Su di uno scoglio si vedevano solo il suo zaino, destando così le preoccupazioni di chi lo attendeva.

Dopo una rapida ricerca, però, l'uomo è stato ritrovato ancora intento nella sua immersione, ed invitato ad uscire dall'acqua anche in vista di un peggioramento metereologico, con la forza del mare che stava passando da 2 a 3. Il sub è stato così accompagnato a riva incolume.