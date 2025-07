Sorelline rischiano di affogare a Palmi, 14enne sveglia e fuori pericolo

Si è svegliata ed è fuori pericolo la 14enne che ieri pomeriggio è stata protagonista della drammatica vicenda che l’ha vista coinvolta insieme alla sorellina di 11 anni, rischiando entrambe di affogare nella acque antistanti la Tonnara di Palmi (QUI).

Come già raccontato, le due ragazzine, mentre facevano il bagno, sono state travolte dalla corrente in un tratto di spiaggia libera e non presidiato da un bagnino.

Grazie al tempestivo intervento di due carabinieri fuori servizio, sono state soccorse e portate a riva ma ad avere la peggio è stata la più grande, che nel tentativo di soccorrere la sorella ha rischiato la vita venendo sopraffatta dalle onde e perdendo i sensi.

È stato uno di militari a recuperarla sott’acqua eseguendo poi le manovre di primo soccorso che le hanno consentito di tornare a respirare. Affidata successivamente ai sanitari del 118 la giovane è stata trasferita nell’ospedale di Palmi, dove è stata ricoverata in prognosi riservata ed in coma farmacologico.

Stamani dunque la notizia del suo risveglio, confermata dagli stessi Carabinieri. La 14enne resterà comunque ricoverata per ulteriori accertamenti e in osservazione.