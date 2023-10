Scuola. Indirizzo Cambridge Igcse: realtà ormai consolidata al Liceo Classico di Crotone

Raggiunge il nono anno di vita la sperimentazione Cambridge Igcse (l’International General Certificate of Secondary Education) al Liceo Classico Pitagora di Crotone. Unica per la sua specificità nella provincia, ha già portato a termine tre quinquenni i cui studenti si sono inseriti, conseguendo ottimi traguardi, nei più prestigiosi atenei italiani.

Come questa sperimentazione, in Calabria, c’è solo il Galluppi di Catanzaro e il Telesio e il Fermi di Cosenza; un indirizzo, pertanto, che immette l’istituto pitagorico in una rete formativa nazionale ben collaudata ed efficace.

Nato a Crotone nel 2015, l’indirizzo offre un arricchimento significativo alla classicità degli apprendimenti attraverso percorsi di internalizzazione di contenuti e di metodologie.

Gli studenti, infatti, e sin dal primo anno, affrontano lo studio del Latin English, di Global Perspective (una disciplina assimilabile alla educazione civica) e English as a Second Language.

Al tradizionale monte ore si aggiungono infatti tre ore di studio delle discipline sopra elencate in lingua Inglese, alla presenza di un docente madrelingua.

Dal terzo anno in poi, gli studenti del Classico affrontano gli esami di Certificazione in queste discipline come gli studenti inglesi nelle scuole superiori britanniche alla fine del primo biennio.

I programmi ministeriali italiani vengono dunque arricchiti dai programmi inglesi, e svolti da docenti italiani con certificazioni Cambridge di Livello C1, in collaborazione con il docente Madrelingua.

“Cambridge Assessment International Education” fornisce loro syllabus, materiale didattico e sample papers che consentono l’assimilazione dei due apprendimenti, quello italiano e quello inglese, in un unico ampio percorso.

Il totale delle ore di studio tenute in lingua inglese è di sei ore la settimana.

“La scelta del Latin English è legata alla necessità di integrare la nostra tradizione culturale con discipline afferenti altre sfere del sapere attraverso l’uso veicolare della lingua Inglese” spiegano dal Liceo.

“Gli studi classici – aggiungono dal “Pitagora - hanno portata Internazionale, su di essi si basa non solo la nostra civiltà, ma anche quella dei Paesi Anglosassoni che questi custodiscono e rivalutano continuamente. (2021-proposta di legge del governo Inglese di inserire lo studio del Latino nelle scuole primarie). Nel terzo anno si affronta lo studio della letteratura e dei classici in lingua Inglese grazie al quale si rafforzano ulteriormente le competenze linguistiche”.

Global Perspective, consente ai ragazzi di esercitare ampiamente competenze comunicative affrontando tematiche contemporanee, oggetto di discussione quotidiana nelle classi come la sostenibilità, il confronto costruttivo con le differenze sociali, culturali ed economiche, i valori dell’Europa e altro.

La presenza, nell’esame di certificazione, di diverse tipologie di prova scritta, dal saggio all’interpretazione di un testo, consente anche lo sviluppo di competenze di scrittura che vengono consolidate con continue esercitazioni in classe.

“English as a Second Language” è, ovviamente, insieme alle altre due certificazioni, riconosciuta dalle università Italiane più prestigiose, e soddisfa a pieno anche i requisiti richiesti da molte università del Regno Unito.

“A tal proposito - precisano dal liceo crotonese - è d’obbligo sottolineare come, parallelamente alle Certificazioni fin qui descritte, i ragazzi conseguano, anche qui con ottimi risultati, le più diffuse e conosciute Certificazioni Cambridge relative ai livelli del Portfolio Europeo B1-B2-C1-C2 in uscita”.

Lo stage all’estero annuale, organizzato dal secondo anno in poi, integra il percorso didattico linguistico. Durante la permanenza di una settimana in un paese anglofono i ragazzi seguono corsi di approfondimento dei contenuti dei “Syllabi” delle tre discipline con docenti che insegnano nelle scuole Inglesi.

I ragazzi sperimentano così metodi didattici differenti, approcci diversi con il sapere e nello stesso tempo sviluppano abilità trasversali quali: autonomia, motivazione, flessibilità, componenti indispensabili nel mondo del lavoro.

“Siamo convinti che questo indirizzo promosso da “Cambridge Assessment International Education” rappresenti un valore aggiunto al Curricolo della nostra scuola (come testimoniano gli ottimi risultati conseguiti dai ragazzi anche nelle prove nazionali dell’INVALSI) e possa fornire un contributo significativo nell’offerta formativa del ricco panorama scolastico di Crotone” concludono dal liceo classico.