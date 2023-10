Cinquefrondi: Sport di Tutti nei Parchi

Sport e Salute consegna il parco alla comunità alla presenza dei testimonial sportivi Fabio Borelli e Concetta Flauti pluricampioni nazionali e del mondo di Danza Sportiva e la campionessa paraolimpica mondiale Enza Petrilli.

L’Area Attrezzata di Cinquefrondi si trova nel Parco piazzetta Stadio Comunale C. Cimino, via Garibaldi. Dal 21 ottobre è stata consegnata alla comunità ed è curata e gestita dal Comune di Cinquefrondi.

Presenti alla cerimonia il nostro Sindaco Michele Conia, l’Anci e il Coordinatore regionale di Sport e Salute Calabria, Walter Malacrino, il Sindaco inoltre ritiene ringraziare il consigliere con delega allo Sport Giuseppe Luciano per essere stato sempre al suo fianco per la creazione di tale importante sito che sarà utilizzato gratuitamente dai cittadini di ogni età.

Le attrezzature installate permetteranno di praticare sport all'aperto. Per il Parco è stato scelto il modello progettuale "Large" composto da nove attrezzi: step (40 cm); step (60 cm); bici per braccia (handbike); city bike; pressa gambe e pull up; spalliera; panca per tricipiti; barre push up; combi 4 e custom.

Adagiata sulle lussureggianti pendici aspromontane dell’alta Piana di Gioia Tauro, Cinquefrondi, città di circa settemila abitanti, fa da cerniera tra lo Jonio e il Tirreno. Almeno due erano le antiche vie di collegamento che attraversavano l’attuale territorio di Cinquefrondi utilizzate dai Locresi per spingersi verso le colonie di Medma (l’attuale Rosarno), Metauros (oggi Gioia Tauro) e Hipponion (Vibo Valentia).

Successivamente come tutta la Calabria, anche questa parte di territorio divenne dominio dei Romani, Goti, Bizantini, Angioini, Spagnoli, Francesi e Borboni. Tutto intorno un’immensa distesa di uliveti e di verde garantiscono un clima mite che avvolge una terra ricca di bellezze naturalistiche e storiche da visitare.