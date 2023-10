Italia del Meridione, Lopetrone nominato commissario per San Giovanni in Fiore

Il segretario provinciale di Italia del Meridione Annalisa Alfano ha provveduto nei giorni scorsi a nominare l'avvocato Davide Lopetrone commissario cittadino di San Giovanni in Fiore.

La nomina di Lopetrone, stimato e conosciuto avvocato penalista della città, oltre che figura storica di Idm, è particolarmente significativa perché ha l'obiettivo di strutturare ulteriormente il partito in una città, San Giovanni in Fiore, che annovera già la presenza dell'ottimo consigliere comunale Giovanni Fragale fra i banchi della maggioranza consiliare che sostiene il sindaco Rosaria Succurro.

La nomina, effettuata in sinergia con il segretario regionale Emilio De Bartolo, con il membro della direzione provinciale Francesco Gallo e con il fondatore del partito Orlandino Greco, rientra nel quadro dell' incessante lavoro di radicamento in tutto il territorio provinciale che la segretaria Annalisa Alfano sta effettuando insieme a tutto il gruppo dirigente. Peraltro San Giovanni in Fiore rappresenta un punto di forza non solo dell'intero comprensorio silano, ma anche un punto di riferimento di grande tradizione culturale e dalle grandi potenzialità per un'area molto più vasta, che travalica i confini della stessa provincia di Cosenza.

Davide Lopetrone, nel ringraziare il partito per la fiducia accordata, ha garantito che, da subito, si metterà a lavoro insieme a tutto il gruppo dirigente e agli iscritti di San Giovanni in Fiore, per strutturare ulteriormente la presenza del partito nel territorio sangiovannese e per rafforzarne l'iniziativa e il protagonismo politico, in linea con i valori e i principi ispiratori del Partito.

Orlandino Greco nel salutare con soddisfazione la nomina di Lopetrone, ha dichiarato che Idm continua incessantemente il suo percorso di crescita "perché la buona politica si fa 365 giorni l'anno e non solo in prossimità dei momenti elettorali. Italia del Meridione ha l'ambizione di voler rappresentare questo tipo di politica, scevra da interessi esclusivamente elettoralistici, ma piena invece di contenuti e con una unica stella polare: i territori e l'esigenza di rappresentarne al meglio vocazioni e potenzialità".