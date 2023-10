Paura a Mirto Crosia: Sottotetto va a fuoco, fiamme minacciano bombole del gas

Tanta paura ma fortunatamente nessun risvolto grave a Mirto Croia, piccolo centro sullo Jonio cosentino, dove nella notte appena trascorsa un incendio è divampato in una palazzina residenziale di via Torre del Giglio, minacciando anche delle bombole del gas.

Le fiamme sarebbero divampate, in modo accidentale, intorno alle due e mezza, nel sottotetto dell’immobile per poi rapidamente propagarsi allo stabile i cui residenti sono stati tratti in salvo dai Carabinieri della stazione locale e dai Vigili del Fuoco, che hanno anche messo in sicurezza le bombole evitando una possibile esplosione.