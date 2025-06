Esplode bombolone del gas, tragedia sfiorata a Mirto Crosia

Tragedia sfiorata a Mirto Crosia, popoloso centro sullo Jonio cosentino, dove intorno alle undici di ieri sera, domenica 8 giugno, un bombolone del gas è esploso causando l’incendio di una palazzina di località Sorrento e causando il ferimento di due persone, rimaste ustionate ma fortunatamente non in pericolo di vita. Tra queste anche il consigliere comunale ed ex assessore Graziella Guido.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cirò Marina insieme ai colleghi di Corigliano Rossano che hanno messo in sicurezza l’area e affidato i malcapitati alle cure dei sanitari del 118 che hanno provveduto al loro immediato trasferimento in ospedale.

Le indagini per comprendere la causa della deflagrazione - tra l’altro talmente forte da essere stata avvertita anche nei comuni limitrofi - sono condotte dai carabinieri della stazione locale.