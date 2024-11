Rossano. Esplode un termocamino, anziana gravemente ustionata

L’improvvisa esplosione di un termocamino ha provocato il ferimento di una 81enne, rimasta gravemente ustionata nell’incendio che ne è conseguito e che ha danneggiato l’abitazione in cui vive.

Il fatto è avvenuto stamani nel quartiere San Michele, in pieno centro storico di Rossano, sullo Ionio cosentino. La donna, soccorsa dal 118, è stata dapprima accompagnata nell’ospedale cittadino ma è stata poi trasferita in elisoccorso in un più attrezzato centro per grandi ustionati.

Immediato l’intervento non solo dei sanitari ma anche dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l’immobile.

In corso tutti gli accertamenti per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause dell’esplosione, che da una prima ipotesi potrebbe esser stata causata dal un malfunzionamento dello stesso termocamino.