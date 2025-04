Casa a fuoco nel centro storico, donna ritrovata carbonizzata nel letto

Il corpo carbonizzato di una donna di 59 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è stato ritrovato riverso sul letto di una abitazione nel comune di Corigliano-Rossano.

Sul posto - una casa su due livelli in vico Amarelli, in pieno centro storico di Rossano - sono intervenuti nel cuore della scorsa notte i vigili del fuoco distaccamento locale, dopo la segnalazione di un incendio che aveva interessato l’immobile.

I pompieri hanno provveduto a spegnere completamente il fuoco ed a mettere in sicurezza il sito ma durante le operazioni di spegnimento, nella zona notte, si sono purtroppo trovati davanti al cadavere della malcapitata, che viveva da sola.

Presente anche la Polizia di stato per gli adempimenti di competenza ed il personale medico del Suem118 che ovviamente non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Al momento la causa accidentale dell’incendio è l'ipotesi più accreditata ma sono in corso altri e approfonditi accertamenti da parte della Scientifica.