Carmine Morello ritrovato morto nel rossanese, era scomparso da un mese

stato ritrovato questa mattina il corpo di Carmine Morello, 49enne scomparso circa un mese fa, esattamente dal 9 agosto scorso, da Corigliano Rossano, popoloso centro dello Ionio cosentino.

Il cadavere dell’uomo, era in contrada Strange, una zona tra Rossano e Mirto, e si trovava vicino alla moto con la quale era stato vista andare via l’ultima volta, ovvero prima della sua scomparsa denunciata dai familiari e che aveva fatto scattare le ricerche da parte dei carabinieri, non escludendo anche che nella sua sparizione potesse essere coinvolta la ‘ndrangheta locale.

Morello era stato difatti coinvolto nell’operazione Stop (QUI) contro le cosche del rossanese ed era stato anche accusato, insieme ad un’altra persona, di un tentato omicidio aggravato dalle modalità mafiose, quello di Antonio Manzi, ma dal quale era stato poi prosciolto in Appello, sentenza confermata in Cassazione proprio agli inizi di luglio scorso, quando la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Procura Generale (QUI).



Spetterà ora ai carabinieri di Corigliano Rossano fare piena luce sulla morte dell’uomo. Al momento non trapelano molte informazioni, ma parrebbe che il 49enne presenti sul corpo dei segni di colpi d’arma da fuoco.