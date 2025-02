Paura a Corigliano: garage a fuoco con dentro diverse auto, evacuato condominio

Ore di paura ieri sera a Corigliano Scalo, sulla ionio cosentino, per un incendio che ha interessato dei garage al cui interno vi erano parcheggiate diverse auto.

I locali, posti a piano strada in via San Giovanni Evangelista, fanno parte infatti di una palazzina di tre piani, un condominio abitato da alcune famiglie che si è dovuto evacuare per motivi di sicurezza, anche facendole uscire di casa con l’aiuto di un’autoscala, così da procedere in sicurezza allo spegnimento del rogo.

Sul posto sono state infatti inviate squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Rossano, Castrovillari e della sede centrale attrezzate con le scale ma anche con le autobotti per garantire un continuo rifornimento idrico.

Presenti anche i sanitari del Suem118 e gli uomini della Polizia di Stato per quanto di rispettiva competenza. Ancora da chiarire la causa che ha scatenato l’incendio. Fortunatamente non vi sono stati feriti.