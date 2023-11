Furgone pieno di scarpe rubato a Scalea e ritrovato a Casoria: due arresti

Rubato ad un megastore di calzature di Scalea, nel cosentino, e ritrovato dai carabinieri ad oltre duecento chilometri di distanza, in Campania, precisamente a Casoria.

Si tratta di un furgone sottratto all’attività commerciale e che grazie ad una dritta dei militari calabresi, i loro colleghi del napoletano sono riusciti a localizzare nel parcheggio di un centro commerciale in via san Salvatore, tra l’altro a pochi chilometri dalla caserma dell’Arma di Casoria.

I carabinieri si sono così avvicinati al luogo segnalato dal Gps intravedendo il mezzo, che corrispondeva alla descrizione, piantonato da due persone.

Intervenuti scopriranno poi che quest’ultime avessero in tasca non solo le chiavi del veicolo rubato ma anche quelle di un secondo furgone, anche questo in sosta a pochi metri.

Nei due cassoni scarpe di vari marchi: 1158 paia, completi di scatole e pronti per essere rivenduti in chissà quale mercato. 80mila euro di prodotti rubati, ora destinati a tornare nelle mani del legittimo proprietario.

Arrestati per furto aggravato due perone, Giuseppe Bove e Antonio Nardi, rispettivamente di 22 e 23 anni, ed entrambi di Poggioreale che sono stati ristretti nel carcere locale.