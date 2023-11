Sciame sismisco ad Isola Capo Rizzuto: avvertita scossa di magnitudo 3

Trema la terra nel crotonese: a partire dalle 19:00 si sono verificate una serie di scosse di terremoto presso Isola Capo Rizzuto, comprese tra una magnitudo di 1,6 e di 3,0. Proprio quest'ultima scossa è stata particolarmente avvertita dalla popolazione.



La prima scossa, di magnitudo 2,1, è stata registrata alle 19:09 in mare, a circa 35 chilometri di profondità; la seconda, di magnitudo 2,4, è stata registrata alle 19:11 sempre in mare ad una profondità di 10 chilometri; la terza, di magnitudo 3,0, è stata registrata alle 20:02 tra le località di Stumio e Le Cannella, ad una profondità di 29 chilometri; la quarta infine, di magnitudo 1,6, è stata registrata sempre in mare ad una profondità di 25 chilometri.

Notizia in aggiornamento