Nel carcere Vibo scovati telefonini e smartphone, erano a disposizione dei detenuti

Nuova operazione della Polizia penitenziaria a Vibo Valentia che ha portato al rinvenimento di diversi apparecchi, fra telefonini e smartphone, nella disponibilità di alcuni detenuti.

"Un'attività di intelligence - è scritto in una nota della Federazione sicurezza Cisl - che mette in luce le straordinarie capacità operative degli agenti, nell'ottica della prevenzione dei reati in carcere, nonostante la grave carenza di personale di circa 80 unità e il reparto dovrebbe prevedere 246 unità e ne amministra meno di 170″.

Nei giorni scorsi altri dieci apparecchi, sempre tra telefonini e smartphone, erano stati trovati nella disponibilità dei detenuti ristretti nelle sezioni del circuito di "Alta sicurezza" del penitenziario vibonese.