Irruzione nella “Fossa dei Leoni”: colpo allo spaccio a Catania. L’indagine arriva a Cosenza

Si è spinta fin nel cosentino l’operazione “Fossa dei Leoni II”, inchiesta anti droga partita stamani all’alba da Catania e che si è estesa anche alle province di Palermo ed Enna, oltre che, come dicevamo, a quella bruzia.

Qui i carabinieri siciliani stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale del Capoluogo etneo, a carico di 14 persone indagate a vario titolo per associazione finalizzata al traffico, alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti.

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia locale e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, fa ritenere agli inquirenti di aver smantellato una fiorente piazza di spaccio attiva nel quartiere Librino del capoluogo siciliano, esattamente lungo viale Grimaldi, e per la sua struttura morfologica nota proprio come la “Fossa dei Leoni” (da cui il nome del blitz), storicamente riconducibile al clan mafioso dei Cappello.

Qui si poteva acquistare costantemente crack, cocaina e marijuana con i pusher capaci di mettere in atto anche delle accurate contromisure per non essere sgamati dalle forze dell’ordine.

Ad esempio, l’attività di vendita della droga era organizzata in turni ed era previsto anche un prefiltraggio dei clienti. Tanto gli spacciatori che le vedette incaricate di controllare la zona, utilizzavano poi un “codice segreto” da loro inventato, con cui definivano le droga che in base alla tipologia prendeva quindi il nome di “camicie”, ad indicare la cocaina; di “crackers” riferendosi al crack; o di “giubbotto” per la marijuana.

Ed ancora, nel luogo della vendita erano attive delle vere e proprie “difese passive” ovvero una palazzina che veniva protetta da un portone abusivo realizzato in ferro battuto e che poteva essere aperto solo dall’interno.

Nel corso dell’attività, sono stati eseguiti ben 26 arresti in flagranza di reato, mentre sono stati sequestrati circa 67 chili di droga, per lo più marijuana, oltre a due pistole, un fucile e cartucce di vario calibro.