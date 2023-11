Calcio a 5, Serie A2. Brutto Ko per l’Ecosistem Lamezia: sconfitta 7-1 dal Mascalucia

Nel corso della sesta giornata del campionato di Serie A2 di Futsal, l’Ecosistem Lamezia Soccer va Ko, venendo nettamente sconfitta dal Mascalucia.

Il PalaWagner è stato teatro del brusco stop dei calabresi, che incassano ben sette reti, trovando il guizzo del gol solo una volta, registrando così un 7-1 finale che non ammette repliche.

L'Ecosistem, nonostante abbia tentato di reagire, rimanendo viva per gran parte del match, ha subito l'impeto avversario. I padroni di casa hanno saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni, colpendo ripetutamente la difesa avversaria con azioni di grande efficacia.

Gli Orange dovranno fare tesoro di questa sconfitta per affrontare le prossime sfide con maggiore determinazione e concentrazione. Nonostante la sconfitta amara, il campionato offre ancora molte opportunità per recuperare e dimostrare il vero valore della squadra. Resta ora da vedere come la Lamezia Soccer saprà reagire a questa battuta d'arresto.

IL TABELLINO

Mascalucia-Ecosistem Lamezia 7-1

Marcatori: Joao, D’Arrigo, Caffarelli (L), Cavallaro, Licandri. Joao x2, Nicolosi.