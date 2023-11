Incidente sulla 106: investono grosso cinghiale, scendono e cadono in un canalone

Brutta avventura quella vissuta nella tarda serata di ieri dai due occupanti di un’auto che mentre viaggiava sulla statale 106 sono andati ad impattare violentemente contro un cinghiale di grossa taglia e, una volta scesi dall’auto, sono poi scivolati all’interno di un canalone per la raccolta delle acque meteoriche adiacente la carreggiata.

L’incidente è avvenuto nel tratto di località Borda, nel comune di Sersale, che la vettura, una Peugeot 208 stava percorrendo in direzione in direzione Crotone.

Dopo aver investito l’ungulato passeggero e conducente sono scesi per mettersi al riparo in una zona sicura, a bordo strada, in attesa dei soccorsi che hanno chiamato loro stessi e forse per il buoi non si sono accorti del canalone vicino.

I due malcapitati, sono stati poi recuperati dai vigili del fuoco, intervenuti da Sellia Marina, ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il loro successivo trasferimento in ospedale per ulteriori controlli.

I pompieri hanno messo in sicurezza il sito e la vettura mentre sul sono giunti anche i carabinieri ed il veterinario per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità fino al termine delle operazioni.