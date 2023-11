Maxi incidente sull’Autostrada A2: coinvolte dieci auto, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull’A2 del Mediterraneo. Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto ben dieci auto che percorrevano il tratto dell’autostrada, in direzione nord, in prossimità del km 327,300, tra gli svincoli di Pizzo Calabro, nel vibonese, e Lamezia Terme, nel catanzarese.

Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118, anche le pattuglie della polizia stradale ed il personale di Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento nella zona interessata dall’incidente si registrano rallentamenti (sempre in direzione nord).