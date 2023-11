Crotone, blitz a Fondo Gesù: armi e droga nascoste nel passeggino

Nuova operazione di controllo nel quartiere di Fondo Gesù: gli agenti della Questura di Crotone assieme al reparto prevenzione crimine ed all'ufficio prevenzione generale di Cosenza, ha portato all'arresto di due pregiudicati ed al sequestro di un notevole quantitativo di droga e diverse armi da fuoco perfettamente funzionanti.

Sono oltre 50 gli agenti che hanno passato al setaccio l'intero quartiere dalle prime luci dell'alba, concentrandosi su alcuni soggetti già noti per precedenti specifici. Il rinvenimento più eclatante è avvenuto all'interno dell'abitazione di due pregiudicati - di 63 e 22 anni - dove sono state rinvenute tre pistole semiautomatiche calibro 7,65 con matricola abrasa e relativo munizionamento, assieme ad un involucro contenente 61 grammi di eroina e sostanza da taglio. Il tutto era occultato sotto il materassino di una carrozzina per bambini.

Per i due soggetti è scattato l'arresto per direttissima. I controlli sono proseguiti nei vicini stabili di edilizia popolare, dove sono stati rinvenuti ulteriori 2,2 chili di eroina, 1,5 chili di hashish e circa 144 grammi di marijuana: la sostanza era occultata in un appartamento risultato occupato in maniera abusiva ed in un vano contatori del condominio. Il tutto è stato sequestrato mentre proseguono le indagini.



I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, disposti dalla locale Questura per tentare di porre un argine alla dilagante attività di spaccio registrata in città.