A2. A Crotone la storia della Pallanuoto, sfida ad alta quota tra Rari e Canottieri Napoli

È sicuramente una delle partite dell’anno. Alla Piscina Olimpionica di Crotone arriva una delle società più vincenti e longeve della storia della pallanuoto italiana, la Canottieri Napoli.

E sarà sfida di alta classifica, con i partenopei e i pitagorici a punteggio pieno dopo le prime tre gare disputate. In campo scenderanno atleti di primissimo piano, con tanti titoli conquistati, anche se alla fine potrebbe essere anche un singolo episodio a decidere un match che la Rari Nantes Auditore affronterà con il piglio delle grandi.

Gara speciale per Luca Orlando, tra gli ex più attesi: “Sarà una partita molto importante sia per quanto riguarda l’andamento del campionato che a livello personale, alla Canottieri ho trascorso quattro stagioni in cui sono cresciuto tanto tanto da ogni punto di vista. In questo momento però sono concentrato esclusivamente sulla partita di sabato e su quello che tutti insieme dobbiamo fare”.

Ma che gara si aspetta Orlando? “Si confronteranno atleti di spessore le squadre più forte e riuscirà a conservare con margine riuscirà alla lunga ad avere la meglio”.

Un altro ex è Maros Tkac, che proprio alla Canottieri Napoli ha avuto la sua prima esperienza italiana: “Sicuramente sfideremo una delle squadre più forti del campionato, tra le principali candidate al salto di categoria. Noi però nelle prime tre giornate abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti e ci faremo trovare pronti”.

Tkac, poi, fa anche un appello al pubblico: “Ci aspetta un match di altissimo livello, nel quale saranno i dettagli a fare la differenza. Nella prima gara casalinga abbiamo avuto la grande spinta dei nostri tifosi e spero che anche in questa occasione arriveranno numerosi in piscina per sostenerci e ottenere, tutti insieme, un grande risultato”.

L’appuntamento, quindi, è per domani, sabato 25 novembre, alle 14.30 nella piscina olimpionica di Crotone, con ingresso gratuito.

NON È MIA

La Rari Nantes Auditore ha aderito all’appello della Federazione Italiana Nuoto in merito alla campagna di sensibilizzazione #NO alla violenza fisica e psicologica contro donne e bambine.

Gli atleti del presidente Vincenzo Arcuri hanno realizzato un video, già pubblicato sui social network della società, dal titolo “Non è Mia”, nel quale si sono messi in gioco insieme ai loro affetti più cari. Domani, inoltre, scenderanno in vasca con il segno di un rossetto rosso sulla guancia.