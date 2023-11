Maltempo, in arrivo pioggia e freddo: allerta gialla in Calabria

È in arrivo una nuova perturbazione proveniente dal nord-est, carica di aria fredda e pioggia. Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da un generale abbassamento delle temperature in tutta Italia, con frequenti rovesci e piogge anche a carattere temporalesco.

La Protezione Civile, in vista delle avverse condizioni metereologiche, ha diramato un'allerta meteo gialla per l'intera giornata di domani, 25 novembre, in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria ed i settori settentrionali della Sicilia. Qui sono previsti i rovesci di maggiore intensità, accompagnati da forti venti e persino nevicate a bassa quota (a partire dagli 800/900 metri).