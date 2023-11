Lamezia, fogna a cielo aperta in zona Savutano. Ancora nessun intervento

"Nei giorni scorsi, anche presso la nostra segreteria, è una pervenuta la segnalazione circa una rottura e perdita fognaria nella zona Savutano, precisamente in via Cilea a Lamezia Terme. Questo increscioso e malsano evento è avvenuto nei pressi di una scuola. Una fogna a cielo aperto emana naturalmente olezzi disgustosi con conseguenti disagi per i residenti e gli utenti della zona".

E' quanto dichiara Massimo Cristiano, consigliere comunale lametino.

"A nulla sono valse le comunicazioni da parte di vari cittadini, fatte ad Aterp ed al Comune, per sollecitare un celere intervento, se non altro perché è un problema di igiene pubblica, che mette a repentaglio la salute di tutti e soprattutto dei residenti. L' accaduto persiste da oltre 15 giorni ed è veramente un qualcosa d'inaccettabile", ha continuato.

"Siamo solidali e ci facciamo carico di un appello a chi di competenza, visto che nessuno si é ancora fatto carico del ripristino e sanificazione della strada. Non sappiamo con certezza se la competenza è del Comune o dell'Aterp ma quello che ci preme richiedere e lo pretendiamo, è l'immediato ripristino fognario, a tutela della comunità tutta, residenti e soprattutto dei bambini frequentanti la scuola vicina", ha concluso Cristiano.