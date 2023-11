Volley Serie A3. OmiFer Palmi batte Fano 3-0 e ritrova sé stessa

Troppa OmiFer per la SmartSystem Fano in un’ottava giornata d’andata della Regular season di Serie A3 Lega Volley che vede la rinascita della “Franco Tigano”, dopo un inizio di stagione travagliato e decisamente sotto le aspettative rispetto ai valori tecnici della squadra.

In un “PalaSurace” letteralmente in estasi per i propri beniamini, capitan Gitto e compagni hanno sfoderato la partita perfetta, rifilando alla seconda in classifica SmartSystem Fano un secco 3-0 che vuol dire bottino pieno per le casacche giallo-blu allenate da coach Gianluca Porcino, in panchina al posto di Giancarlo D’Amico.

Un risultato che rispecchia la performance superlativa dei palmesi contro un avversario forte sia sulla carta che in campo e comunque mai domo e una vittoria che consente all’OmiFer di lasciare l’ultimo posto in classifica e di fare un grande balzo in avanti portandosi nella parte centrale del tabellone.

Decisamente soddisfatto della prestazione sua e dei compagni il top scorer della partita, Pawel Stabrawa: “È questa la vera OmiFer che dovevamo sviluppare dopo un periodo un po’ nel buio –ha commentato a caldo - sicuramente non era facile perché abbiamo cominciato a lavorare con il nostro secondo allenatore in una situazione generale per noi di complessità però abbiamo trovato la strada giusta per ricostruire il nostro gioco, ritrovare la giusta sicurezza. Sono molto contento perché li abbiamo vinto sia in campo che sugli spalti, portando gli avversari dove volevamo”.

“Ci abbiamo creduto dalla prima all’ultima palla - ha aggiunto - sapevamo di poter vincere a casa nostra e ricominciare di nuovo con un bel respiro e con una bella prestazione contro una squadra importante; ci aspettavamo una bella battaglia però, alla fine, con tutto il rispetto per il nostro avversario, abbiamo mostrato la nostra forza al 100% e abbiamo lasciato tre punti importanti a Palmi”.

Domenica prossima c’è la Leo Shoes Casarano in trasferta: “anche Casarano - ha rimarcato Stabrawa - è una squadra contro la quale si deve fare attenzione perché in questo girone soprattutto, ma anche in tutto il campionato non ci sono avversari deboli. Dobbiamo andare lì con la stessa consapevolezza delle nostre forze, con la fiducia di noi stessi soffermandoci ancora di più su quegli aspetti che magari vanno un po’ meno: abbiamo una settimana di tempo per lavorare bene e capirci meglio nel campo. Spero di portare a Casarano - ha concluso - tutta la forza che abbiamo dimostrato questa sera”.

IL TABELLINO

OmiFer Palmi 3

SmartSystem Fano 0

Set: 25-20; 25-18; 25-20

Palmi: Cottarelli 4, Iovieno, Gitto 5, Donati (L), Amato. Stabrawa 20, Maccarone, Russo, Corrado 17, Rau 3, Pellegrino, Casoria (L2), Carbone 4. All. Gianluca Porcino

Fano: Michalovic 13, Roberti 7, Galdenzi. Merlo 4, Partenio, Raffa (L), Uguccioni 1, Margutti 4, Focosi 8, Mazzon 1, Girolometti, Gori (L), Maletto 3. All. Paolo Tofoli

Arbitri: Antonio Gaetano e Walter Stancati