Isola. Rubano la recinzione del depuratore comunale, beccati e denunciati

Si sarebbero impossessati di sei pannelli di rete in ferro, che facevano parte della recinzione dell’area del depuratore comunale di Isola Capo Rizzuto, in località Mazzotta, tra l’altro già sottoposto a sequestro l’anno scorso, per poi sparire a bordo di un’utilitaria.

Si tratta di due persone residenti nella popolosa cittadina del crotonese, che una volta scoperti dai carabinieri hanno sostenuto di voler impiegare i pannelli per costruire una recinzione per animali randagi.

Una motivazione che certamente non li esclude dalle loro responsabilità, tant’è che sono stati entrambi denunciati, mentre il materiale trafugato e recuperato sarà ora restituito alla Congesi, il consorzio pubblico che gestisce l’impianto di depurazione.

Ad eseguire l’operazione sono stati i militari della compagnia cittadina, intervenuti sul posto dopo una segnalazione: con il supporto e coordinandosi con i colleghi della Sezione Radiomobile, i carabinieri di Isola hanno subito rintracciato l’auto, i cui occupanti alla vista della pattuglia hanno tentato ancora la fuga. A bordo è stata trovata la refurtiva.